Юрий Гусев: Киев и Баку обсуждают углубление сотрудничества в нефтегазовой сфере

Азербайджан и Украина обсуждают возможности по углублению сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

Азербайджан и Украина обсуждают возможности углубления сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

"Очевидно, что Азербайджан, добывающий нефть и газ и расширяющий свое присутствие на энергетическом рынке Европы, и Украина, отказавшаяся от российского топлива, заинтересованы в углублении такого сотрудничества", - сказал посол.

Он также подчеркнул ценность помощи Азербайджана в вопросах энергетической безопасности Украины.

"Азербайджан продолжает оказывать очень важную помощь в виде энергетического оборудования, необходимого для восстановления нашей энергетической системы после обстрелов со стороны РФ", - заявил Гусев.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан, будучи давним стратегическим партнером Украины, последовательно выражал и оказывал поддержку Киеву после вторжения российских войск в Украину.

"Украина и Азербайджан являются стратегическими партнерами уже много лет, и это партнерство имеет значительные исторические корни, основанные на дружбе", - заключил посол.