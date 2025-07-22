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Юрий Гусев: Киев и Баку обсуждают углубление сотрудничества в нефтегазовой сфере

Юрий Гусев: Киев и Баку обсуждают углубление сотрудничества в нефтегазовой сфере Азербайджан и Украина обсуждают возможности по углублению сотрудничества в нефтегазовой отрасли.
Внешняя политика
22 июля 2025 г. 17:50
Юрий Гусев: Киев и Баку обсуждают углубление сотрудничества в нефтегазовой сфере

Азербайджан и Украина обсуждают возможности углубления сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

"Очевидно, что Азербайджан, добывающий нефть и газ и расширяющий свое присутствие на энергетическом рынке Европы, и Украина, отказавшаяся от российского топлива, заинтересованы в углублении такого сотрудничества", - сказал посол.

Он также подчеркнул ценность помощи Азербайджана в вопросах энергетической безопасности Украины.

"Азербайджан продолжает оказывать очень важную помощь в виде энергетического оборудования, необходимого для восстановления нашей энергетической системы после обстрелов со стороны РФ", - заявил Гусев.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан, будучи давним стратегическим партнером Украины, последовательно выражал и оказывал поддержку Киеву после вторжения российских войск в Украину.

"Украина и Азербайджан являются стратегическими партнерами уже много лет, и это партнерство имеет значительные исторические корни, основанные на дружбе", - заключил посол.

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Версия на английском языке Yuriy Husyev: Kyiv, Baku explore deepening collaboration in oil & gas sector
Версия на азербайджанском языке Yuri Qusev: Kiyev və Bakı neft-qaz sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə edirlər

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