Юридические иски против Армении должны выдвигаться по многим каналам

11:28

По фактам многочисленных преступлений, совершенных Арменией на территории Азербайджана за почти 30-летнюю оккупацию, необходимо инициировать юридические процессы против этой страны по ряду направлений в международных и региональных судах, а не ограничиваться требованием компенсаций.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Азер Керимли, комментируя вопрос о невыполнении Арменией обязательств по компенсации за совершенные деяния.

Он сказал, что против Армении могут быть инициированы судебные разбирательства по целому ряду оснований в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека, Международном арбитражном суде, а также в региональных судах.

Депутат отметил, что иски могут быть поданы по основаниям умышленных убийств и нападений на гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях; нападений на гражданские объекты; незаконное и необоснованное уничтожение и присвоение имущества в массовом порядке; захват и уничтожение имущества с использованием запрещенных методов; мародерство; нападения на культурные ценности; массовое уничтожение и присвоение культурных ценностей; акты вандализма, незаконное хищение, уничтожение и присвоение культурных ценностей; преднамеренный захват, разрушение и нанесение ущерба учреждениям религиозного, благотворительного, образовательного, научного, исторического назначения, а также произведениям искусства и научным работам; преступления против человечности и др.

По словам А.Керимли, в настоящее время продолжается работа по оценке ущерба, нанесенного Азербайджану, а также сбору фактов.

"Чтобы добиться компенсации, мы должны обратиться к международным механизмам, а это длительный процесс. Тем не менее я убежден, что Азербайджан, подобно тому, как это было в случае с защитой своей территориальной целостности и суверенитета, сможет добиться справедливости", - подытожил А.Керимли.