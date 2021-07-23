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Юрчишин: Азербайджанская диаспора может участвовать в общественно-политической жизни Украины

Юрчишин: Азербайджанская диаспора может участвовать в общественно-политической жизни Украины Представители азербайджанской диаспоры в Украине могут принимать активное участие в общественно-политической жизни страны, в том числе в парламентских выборах.
Внешняя политика
23 июля 2021 г. 15:17
Юрчишин: Азербайджанская диаспора может участвовать в общественно-политической жизни Украины

Представители азербайджанской диаспоры в Украине могут принимать активное участие в общественно-политической жизни страны, в том числе в парламентских выборах.

Об этом восточно-европейскому бюро Report заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат Ярослав Юрчишин.

"В Украине очень большая азербайджанская диаспора, а сейчас у нас следующие выборы будут на системе открытых региональных списков. Мы знаем, что в Запорожье, на востоке Украине очень большие локальные диаспорские группы азербайджанцев, я думаю, что в целом, очень реалистично, что в эти списки могут попасть лидеры локальные или представители, при условии активной их работы и набора квоты на выборах", - отметил он.

Юрчишин призвал представителей азербайджанской диаспоры намного активней в Украине налаживать контакты с разными политическими группами: "У нас были представители азербайджанской диаспоры и в течение предыдущих созывов и в других партиях, потому это хорошая возможность".

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Версия на английском языке Yurchyshyn calls on Azerbaijani Diaspora to take active part in Ukraine's sociopolitical life
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı millət vəkili: "Azərbaycan diasporu ölkənin ictimai-siyasi həyatında iştirak edə bilər"

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