Юрчишин: Азербайджанская диаспора может участвовать в общественно-политической жизни Украины

Представители азербайджанской диаспоры в Украине могут принимать активное участие в общественно-политической жизни страны, в том числе в парламентских выборах.

Представители азербайджанской диаспоры в Украине могут принимать активное участие в общественно-политической жизни страны, в том числе в парламентских выборах.

Об этом восточно-европейскому бюро Report заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат Ярослав Юрчишин.

"В Украине очень большая азербайджанская диаспора, а сейчас у нас следующие выборы будут на системе открытых региональных списков. Мы знаем, что в Запорожье, на востоке Украине очень большие локальные диаспорские группы азербайджанцев, я думаю, что в целом, очень реалистично, что в эти списки могут попасть лидеры локальные или представители, при условии активной их работы и набора квоты на выборах", - отметил он.

Юрчишин призвал представителей азербайджанской диаспоры намного активней в Украине налаживать контакты с разными политическими группами: "У нас были представители азербайджанской диаспоры и в течение предыдущих созывов и в других партиях, потому это хорошая возможность".