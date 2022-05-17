Юнус Кылыч: Участие азербайджанского лидера в открытии аэропорта в Ризе-Артвин – важное послание

"Участие азербайджанского лидера в открытии аэропорта Ризе-Артвин в Турции – важное послание мировому сообществу".

"Участие азербайджанского лидера в открытии аэропорта Ризе-Артвин в Турции – важное послание мировому сообществу".

Этими мыслями с турецким бюро Report поделился депутат Великого национального собрания Турции от партии "Справедливости и развития" Юнус Кылыч.

"Считаю, что участие и превосходная речь президента Азербайджана на открытии аэропорта Ризе-Артвин, рассчитана на продолжение этой политики", - отметил депутат.

Юнус Кылыч подчеркнул, что мир знает о единстве между Азербайджаном и Турцией:

"Мы хорошо понимаем важность и суть таких взаимных визитов. Важно вновь доказать мировому сообществу нерушимость нашего единства. Проведение Азербайджаном политики с соблюдением интересов турецкого государства, однозначная позиция Турции под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана во Второй Карабахской войне – показатели солидарности двух братских стран".