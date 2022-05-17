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Юнус Кылыч: Участие азербайджанского лидера в открытии аэропорта в Ризе-Артвин – важное послание

Юнус Кылыч: Участие азербайджанского лидера в открытии аэропорта в Ризе-Артвин – важное послание "Участие азербайджанского лидера в открытии аэропорта Ризе-Артвин в Турции – важное послание мировому сообществу".
Внешняя политика
17 мая 2022 г. 09:33
Юнус Кылыч: Участие азербайджанского лидера в открытии аэропорта в Ризе-Артвин – важное послание

"Участие азербайджанского лидера в открытии аэропорта Ризе-Артвин в Турции – важное послание мировому сообществу".

Этими мыслями с турецким бюро Report поделился депутат Великого национального собрания Турции от партии "Справедливости и развития" Юнус Кылыч.

"Считаю, что участие и превосходная речь президента Азербайджана на открытии аэропорта Ризе-Артвин, рассчитана на продолжение этой политики", - отметил депутат.

Юнус Кылыч подчеркнул, что мир знает о единстве между Азербайджаном и Турцией:

"Мы хорошо понимаем важность и суть таких взаимных визитов. Важно вновь доказать мировому сообществу нерушимость нашего единства. Проведение Азербайджаном политики с соблюдением интересов турецкого государства, однозначная позиция Турции под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана во Второй Карабахской войне – показатели солидарности двух братских стран".

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Версия на английском языке Turkish MP: Participation of Azerbaijani leader in opening of airport in Turkiye is one of important messages
Версия на азербайджанском языке Yunus Kılıç: “Azərbaycan liderinin hava limanının açılışında iştirakı önəmli mesajlardandır”

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