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Юнкер: Для сближения стран Восточного партнерства нужно разрешить замороженные конфликты

​Юнкер: Для сближения стран партнерства нужно разрешить конфликты
© Report

"Восточное партнерство направлено на сближение стран. Для этого важно, чтобы замороженные конфликты завершились. Важно, чтобы в Европе был мир". 

Как сообщает специальный корреспондент Report, об этом заявил президент Еврокомиссии Жан Клод Юнкер в Брюсселе на открытии конференции высокого уровня, посвященной десятилетию программы "Восточное партнерство".

"А для этого нужно использовать все средства, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы прийти к таким результатам. Раньше я был скептиком, что страны-участницы "Восточного партнерства" слишком разные, но сегодня я более реалистично настроен. Мы постепенно достигаем нужных результатов. Важно ставить перед собой амбициозные цели и работать на долгосрочный результат",- заявил Юнкер.

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