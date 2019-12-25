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ЮНИСЕФ взял под контроль вопрос об азербайджанских детях, лишившихся в Сирии родителей

ЮНИСЕФ взял под контроль вопрос об азербайджанских детях

ЮНИСЕФ взял под контроль вопрос об азербайджанских детях, лишившихся в Сирии обоих родителей.

Как передает Report, об этом глава представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин сказал на встрече с Уполномоченным по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабиной Алиевой.

Омбудсмен Сабина Алиева довела до сведения Э.Карвардина, что азербайджанские дети, лишившиеся в Сирии обоих родителей, переживают лишения и находятся в тяжелом положении, подчеркнула важность восстановления их прав и скорейшего возвращения в свою страну, и отметила значимость поддержки ЮНИСЕФ в данном вопросе.

Э.Карвардин сказал, что возьмет данный вопрос под контроль, проинформирует представительство в названной стране, а организация мобилизует силы для оказания помощи. 

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