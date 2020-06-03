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ЮНИСЕФ поприветствовал утверждение Стратегии Азербайджана касательно детей

ЮНИСЕФ поприветствовал распоряжение президента Азербайджана

ЮНИСЕФ приветствует распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева об  утверждении новой Стратегии относительно детей на 2020-2030 годы. 

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении представительства организации в Азербайджане. 

"ЮНИСЕФ тесно сотрудничает с Государственным комитетом по вопросам семьи, женщин и детей, чтобы помочь завершить разработку национального Плана действий в интересах детей, который превратит новую Стратегию в четко определенные политические и программные мероприятия, необходимые для достижения целей Стратегии, и продолжит оказывать свою техническую поддержку и сотрудничество правительству, чтобы данные мероприятия были осуществлены во благо каждого ребенка в Азербайджане",- говорится в тексте заявления.

Отметим, что утвержденная Стратегия устанавливает всеобъемлющее долгосрочное видение для решения широкого круга вопросов, затрагивающих детей, в том числе  необходимость совершенствования законодательной базы и механизмов для укрепления защиты детей, улучшения мониторинга прав ребенка в стране, усиления социальной защиты уязвимых детей, поддержки развития детей в раннем возрасте и т.п.

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