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    ЮНИСЕФ: Мы становимся свидетелями улучшения жизненного уровня миллионов азербайджанских детей

    Во Всемирный день ребенка Азербайджан продолжает вписывать в свою историю новые и доблестные страницы

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "В последние годы мы становимся свидетелями улучшения в значительной степени жизненного уровня миллионов азербайджанских детей".

    Как сообщили Report из бакинского офиса ЮНИСЕФ, об этом сказал представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Джарвардине.

    По его словам, сегодня, во Всемирный день ребенка, Азербайджан продолжает вписывать в свою историю новые и доблестные страницы. 

    "Если бы нам удалось оказать помощь всем детям, начиная с тех, кто пока не полностью воспользовался достигнутыми в прошлом успехами, нам бы удалось проделать более обширную работу для превращения Конвенции для каждого ребенка в реальность", - сказал представитель ЮНИСЕФ.

    Отметим, что Конвенция о правах ребенка была принята Генассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. Азербайджан ратифицировал Конвенцию о правах ребенка в 1992 году. 

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