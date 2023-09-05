ЮНЕСКО положительно отреагировала на призыв Общины Западного Азербайджана

ЮНЕСКО положительно отреагировала на призыв Общины Западного Азербайджана

ЮНЕСКО положительно отреагировала на призыв Общины Западного Азербайджана

Об этом Report сообщили в Общине.

Было отмечено, что в рамках предметного диалога с ЮНЕСКО Община Западного Азербайджана представила руководству организации конкретные темы и в соответствии с международными конвенциями, признающими соответствующую роль общин в области сохранения культурного наследия, попросила ЮНЕСКО оказать практическую помощь в укреплении потенциала.

ЮНЕСКО направило на днях ответное письмо Общине, в котором заявило, что предпримет соответствующие шаги в соответствии с призывом Общины к сохранению культурного наследия, и положительно ответило на просьбу Общины.

Община продолжит практическое сотрудничество с ЮНЕСКО для увеличения своих возможностей по сохранению культурного наследия Азербайджана в Армении, в том числе для ведения реестра памятников культуры на основе современной методологии, оценки их состояния и определения необходимых шагов для восстановления.