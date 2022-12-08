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ЮНЕСКО будет представлен пакет предложений в сфере охраны культурного наследия

ЮНЕСКО будет представлен пакет предложений в сфере охраны культурного наследия Пакет рекомендаций и предложений по усовершенствованию применения существующих международных документов в сфере охраны культурного наследия будет разработан и представлен ЮНЕСКО.
Внешняя политика
8 декабря 2022 г. 13:21
ЮНЕСКО будет представлен пакет предложений в сфере охраны культурного наследия

Пакет рекомендаций и предложений по усовершенствованию применения существующих международных документов в сфере охраны культурного наследия будет разработан и представлен ЮНЕСКО.

Как передает Report, об этом сообщили на Международной научной конференции на тему "Роль конвенций ЮНЕСКО в защите культурных ценностей и аспекты улучшения их применения" при совместной организации Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Государственного агентства по туризму, Национального комитета ICOMOS Азербайджана и Института развития и дипломатии Университета ADA.

На открытии мероприятия выступили заместитель премьер-министра Али Ахмедов, министр культуры Анар Керимов, заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMədəni irsin mühafizəsi sahəsi ilə bağlı UNESCO-ya təkliflər paketi təqdim olunacaq

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