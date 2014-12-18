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    ​Гендиректор ЮНЕСКО: Азербайджан проявил себя как надежный партнер организации

    Азербайджан- это уникальное место, где встречаются различные культуры, Восток и Запад

    Баку. 18 декабря. REPORT. AZ/ "С 1994 года Азербайджан проявил себя как надежный партнер ЮНЕСКО. Вклад вашей страны был одним из самых значительных". Как сообщает Report, об этом говорится в обращении генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, зачитанном сегодня представителем организации Гендж Сеити (Genc Seiti) на пятом совещании представителей национальных комиссий и комитетов по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ в Баку. 

    В обращении И. Боковой отмечается роль Мехрибан Алиевой в сотрудничестве Азербайджана и ЮНЕСКО и развитии культурных связей. 

    Генеральный директор выразила благодарность правительству Азербайджана за успешное проведение в Баку ряда мероприятий по развитию культурных связей, в том числе 8-ой сессии Комитета ЮНЕСКО по охране нематериального наследия. 

    "Азербайджан - это уникальное место, где встречаются различные культуры, Восток и Запад", - отмечается в обращении И. Боковой.

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