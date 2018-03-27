Юная азербайджанская изобретательница включена в рейтинг Forbes

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Юная азербайджанская изобретательница Рейхан Джамалова включена в рейтинг американского Forbes 30-ти самых перспективных бизнесменов и изобретателей в сфере промышленности производства и энергии моложе 30 лет.

Как сообщает Report, 15-летняя Рейхан Джамалова стала первым юным предпринимателем из Азербайджана, включенным в подобный список.

Напомним, она представила Азербайджан на Глобальном саммите предпринимательства в Индии со своим изобретением - Rainenergy, вырабатывающим энергию из дождевой воды. Главный советник и дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп особо отметила Р. Джамалову в своем выступлении на саммите.