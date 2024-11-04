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Юджель Карауз: Турция и Азербайджан сталкиваются с потоками дезинформации

Юджель Карауз: Турция и Азербайджан сталкиваются с потоками дезинформации Сегодня против Азербайджана и Турции ведется активная лоббистская деятельность.
Внешняя политика
4 ноября 2024 г. 11:48
Юджель Карауз: Турция и Азербайджан сталкиваются с потоками дезинформации

Сегодня против Азербайджана и Турции ведется активная лоббистская деятельность.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший военный атташе Турции в Азербайджане, генерал-майор запаса Юджель Карауз на организованном Центром социальных исследований круглом столе на тему "Парламенты и глобальные санкционные тенденции: политический лоббизм в законодательном органе - препятствие международному праву".

По его словам, в данной ситуации обе страны должны сплотиться и бороться вместе.

Генерал также подчеркнул, что Турция и Азербайджан сталкиваются с потоками лжи и дезинформации, главными распространителями которой являются США и Франция: "К примеру, утверждения о "геноциде армян" являются придуманной ими ложью".

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Версия на английском языке Turkish general: There is fierce lobbying against Azerbaijan and Türkiye
Версия на азербайджанском языке Yücel Karauz: Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı güclü lobbiçilik fəaliyyəti var

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