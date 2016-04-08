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    25-ый саммит глав государств СНГ состоится 16 сентября в Бишкеке

    7-8 июня в Бишкеке пройдет заседание глав правительств стран-членов СНГ

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Юбилейный 25-ый  саммит глав государств cтран СНГ состоится 16 сентября в Бишкеке, 15 сентября там же соберутся главы МИД стран СНГ. Как сообщает Report, об этом заявил глава министерства иностранных дел председательствующего в СНГ Кыргызстана Эрлан Абдылдаев.

    Он также сообщил, что 7-8 июня в Бишкеке пройдет заседание глав правительств стран-членов СНГ.

    По его словам, в ходе сегодняшнего заседания СМИД СНГ в Москве были обсуждены вопросы расширения взаимодействия между ведомствами стран-членов СНГ в сфере здравоохранения, культуры.

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