Юбилейное заседание ТюркПА пройдет в Казахстане

Юбилейное 10-е пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) пройдет 27-28 сентября в казахстанском городе Туркестан - духовной столице тюркского мира.

Юбилейное 10-е пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) пройдет 27-28 сентября в казахстанском городе Туркестан - духовной столице тюркского мира.

Как сообщает Report, заседание планируется провести на тему "Перспективы турецкого межпарламентского сотрудничества".

В его работе примут участие парламентские делегации стран – членов ТюркПА - Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана в качестве гостя и Венгрии в качестве наблюдателя, руководители и представители тюркских организаций сотрудничества, организаций-наблюдателей и других структур.

Во время мероприятия будут обсуждены документы постоянных комиссий, юридические документы и новые модельные законы.

На пленарном заседании будет определена дата и место следующего заседания, по итогам ожидается принятие Туркестанской декларации.