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Юбилей дипотношений Азербайджана и Венгрии отметили концертом в Баку

Юбилей дипотношений Азербайджана и Венгрии отметили концертом в Баку В международном центре мугама состоялся концерт по случаю 30-летней годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Венгрией.
Внешняя политика
7 апреля 2022 г. 23:02
Юбилей дипотношений Азербайджана и Венгрии отметили концертом в Баку

В международном центре мугама состоялся концерт по случаю 30-летней годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Венгрией.

Как передает Report, концерт был организован при поддержке посольства Венгрии в Баку.

На концерте выступал Азербайджанский государственный оркестр имени Кара Караева. Оркестр исполнил композиции Бела Барток, Фикрета Амирова, Тофика Гулиева и др.

Выступая до концерта, посол Венгрии в Азербайджане Виктори Серкенденьи отметил, что за 30 лет мы добились многого и отношения между Азербайджаном и Венгрией развиваются по сей день. "Венгрия за эти годы поддерживала территориальную целостность и суверенитет". Самый большие инвестиции в Азербайджан осуществила венгерская компания "Mol group".

Министр социальной защиты Сахиль Бабаев выступая отметил, что «сегодня 30 лет уже нашим дип отношениям, 8 лет мы являемся стратегическими партнерами, Венгрия и Азербайджан всегда были рядом и поддерживали друг друга. За 44-дневную войну Венгрия поддержала Азербайджан, подтвердив еще раз себя как стратегического партнера. У нас очень хорошие политические, экономические и культурные связи. Мы чувствуем поддержку Венгрии, это самая близкая нам европейская страна».

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