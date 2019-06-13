Йоханнес Хан: Азербайджан - важный партнер для ЕС

Азербайджан является важным партнером для Европейского союза.
Как сообщает Report, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан перед началом бизнес-форума Азербайджан-ЕС, который открылся сегодня в Баку.
Комиссар ЕС отметил, что проведение подобного мероприятия является свидетельством развивающихся отношений между Азербайджаном и ЕС.
"Евросоюз продолжит поддерживать диверсификацию экономики Азербайджана. Считаю, что Азербайджан выбрал очень правильный путь, развивая ненефтяной сектор. Мы будем поддерживать эти усилия", - заявил Йоханнес Хан.
Tural AsadiАвтор новости