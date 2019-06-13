Йоханнес Хан: Азербайджан - важный партнер для ЕС

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Азербайджан является важным партнером для Европейского союза.

Как сообщает Report, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан перед началом бизнес-форума Азербайджан-ЕС, который открылся сегодня в Баку.

Комиссар ЕС отметил, что проведение подобного мероприятия является свидетельством развивающихся отношений между Азербайджаном и ЕС.

"Евросоюз продолжит поддерживать диверсификацию экономики Азербайджана. Считаю, что Азербайджан выбрал очень правильный путь, развивая ненефтяной сектор. Мы будем поддерживать эти усилия", - заявил Йоханнес Хан.