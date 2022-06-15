Замминистра: Турция и Азербайджан еще раз продемонстрировали единство, вернув Карабах

Турция и Азербайджан, положив конец оккупации Карабаха, еще раз продемонстрировали, что являются единой нацией и государством

Турция и Азербайджан, положив конец оккупации Карабаха, еще раз продемонстрировали свое единство.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран на конференции в Шуше на тему "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона".

По его словам, Турция и Азербайджан доказали, что являются "Одной нацией - двумя государствами": “Мы предприняли ряд шагов для обеспечения стабильности нашего региона. Мы также стремимся дипломатическим путем в рамках платформы “3+3” осуществить ряд шагов, для того, чтобы направить нашу победу во благо народов региона".