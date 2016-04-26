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    Явер Джамалов пригласил премьер-министра Пакистана посетить ADEX-2016 в Баку

    Наваз Шариф: Пакистан намерен укрепить связи с Азербайджаном

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Пакистан намерен укрепить связи с Азербайджаном посредством сотрудничества в области обороны, энергетики, торговли, и это входит в интересы двух стран.

    Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом заявил премьер-министр Пакистана Наваз Шариф на встрече с министром военной промышленности Азербайджана Явером Джамаловым в Исламабаде.

    Премьер заявил, что его страна высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном.

    В свою очередь, азербайджанский министр выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества и импорте продукции военной промышленности из Пакистана. 

    Во время встречи Я.Джамалов пригласил премьера-министра Пакистана посетить международную оборонную выставку ADEX 27-30 сентября 2016 года в Баку.

    Н.Шариф заявил, что Пакистан будет участвовать на выставке и передал свои самые лучшие пожелания Ильхаму Алиеву.

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