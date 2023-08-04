Ясмин Имамович: Я полностью поддерживаю борьбу Азербайджана за справедливость и суверенитет

Я полностью поддерживаю борьбу Азербайджана за справедливость и суверенитет.

Я полностью поддерживаю борьбу Азербайджана за справедливость и суверенитет.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации мостов дружбы Боснии и Герцеговины Ясмин Имамович.

По его словам, международная общественность ничего не сделала для того, чтобы военные преступники ответили перед законом: "Дорогие друзья, братья, как представитель боснийского народа, пережившего геноцид, я чувствую боль азербайджанцев, убитых армянскими преступниками. Международное сообщество, к сожалению, не предотвратило военных преступлений. В целом, международное сообщество ничего не сделало для того, чтобы военные преступники ответили перед законом. Так называемые правозащитники не требуют разоблачения военного преступника Вагифа Хачатуряна. Я полностью поддерживаю борьбу Азербайджана за справедливость и суверенитет".