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Ясмин Имамович: Я полностью поддерживаю борьбу Азербайджана за справедливость и суверенитет

Ясмин Имамович: Я полностью поддерживаю борьбу Азербайджана за справедливость и суверенитет Я полностью поддерживаю борьбу Азербайджана за справедливость и суверенитет.
Внешняя политика
4 августа 2023 г. 20:08
Ясмин Имамович: Я полностью поддерживаю борьбу Азербайджана за справедливость и суверенитет

Я полностью поддерживаю борьбу Азербайджана за справедливость и суверенитет.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации мостов дружбы Боснии и Герцеговины Ясмин Имамович.

По его словам, международная общественность ничего не сделала для того, чтобы военные преступники ответили перед законом: "Дорогие друзья, братья, как представитель боснийского народа, пережившего геноцид, я чувствую боль азербайджанцев, убитых армянскими преступниками. Международное сообщество, к сожалению, не предотвратило военных преступлений. В целом, международное сообщество ничего не сделало для того, чтобы военные преступники ответили перед законом. Так называемые правозащитники не требуют разоблачения военного преступника Вагифа Хачатуряна. Я полностью поддерживаю борьбу Азербайджана за справедливость и суверенитет".

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Версия на английском языке Jasmin Imamovic expresses support for Azerbaijan's struggle for justice and sovereignty
Версия на азербайджанском языке Jasmin İmamoviç: “Azərbaycanın ədalət və suverenlik naminə mübarizəsini tam dəstəkləyirəm”

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