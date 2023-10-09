Яшар Гюлер: Анкара надеется, что Ереван предпримет правильные шаги

Турция полностью поддерживает легитимные шаги Азербайджана, направленные на защиту своей территориальной целостности.

Турция полностью поддерживает легитимные шаги Азербайджана, направленные на защиту своей территориальной целостности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Министр отметил, что в регионе сложились благоприятные условия для установления устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией.

“Анкара надеется, что в Ереване осознают это и предпримут соответствующие шаги. Надеемся как можно скорее добиться всесторонней нормализации, что позволит обеспечить стабильность и благополучие в регионе”, - сказал он.