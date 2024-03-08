О нас

Яшар Чолак: Каждый третий ребенок на Западе скрывает принадлежность к исламу

Яшар Чолак: Каждый третий ребенок на Западе скрывает принадлежность к исламу Из-за негативного отношения к исламу в обществах западных стран каждый третий ребенок скрывает свою принадлежность к этой религии.
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 14:00
Яшар Чолак: Каждый третий ребенок на Западе скрывает принадлежность к исламу

Из-за негативного отношения к исламу в обществах западных стран каждый третий ребенок скрывает свою принадлежность к этой религии.

Как сообщает Report, об этом вице-президент Исламского исследовательского центра Турции Яшар Чолак заявил в рамках пленарного заседания на проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

По его словам, проведенные за последние пять лет исследования, показывают, что исламофобия получила еще большее распространение в западных странах, в частности в США:

"Одно из проведенных исследований показывает, что каждый третий ребенок на Западе скрывает свою приверженность исламу. Поскольку они не знают, с чем им придется столкнуться".

Чолак считает, что для формирования положительного облика ислама необходимо правильно использовать медиа-инструменты и уделять должное внимание образованию подрастающего поколения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Yashar Cholak highlights concealment of Muslim identity among youth in West
Версия на азербайджанском языке Yaşar Çolak: Qərbdə hər üç uşaqdan biri müsəlman olduğunu gizlədir

Другие новости из категории

Временный поверенный в делах Судана: Азербайджан много делает для борьбы с исламофобией
Временный поверенный в делах Судана: Азербайджан много делает для борьбы с исламофобией
8 марта 2024 г. 14:29
Бюлент Арас: Исламофобия используется для политических манипуляций
Бюлент Арас: Исламофобия используется для политических манипуляций
8 марта 2024 г. 14:20
Раббани: Азербайджан не раз демонстрировал свою приверженность борьбе с исламофобией
Раббани: Азербайджан не раз демонстрировал свою приверженность борьбе с исламофобией
8 марта 2024 г. 14:07
Эльшад Искандеров: Вандализм в отношении памятника Натаван во Франции - проявление радикализации Запада
Эльшад Искандеров: Вандализм в отношении памятника Натаван во Франции - проявление радикализации Запада
8 марта 2024 г. 13:44
Усама Али Джаммаль: Образование очень важно в борьбе с исламофобией
Усама Али Джаммаль: Образование очень важно в борьбе с исламофобией
8 марта 2024 г. 13:26
Генсек IRCICA: Исламофобия распространилась в мире как эпидемия
Генсек IRCICA: Исламофобия распространилась в мире как эпидемия
8 марта 2024 г. 13:07
Афзал Хан: 35 процентов мусульман в Великобритании страдают от исламофобии
Афзал Хан: 35 процентов мусульман в Великобритании страдают от исламофобии
8 марта 2024 г. 13:01
Глава центра: Азербайджанская модель борьбы с исламофобией является одной из самых эффективных
Глава центра: Азербайджанская модель борьбы с исламофобией является одной из самых эффективных
8 марта 2024 г. 12:38
Генсек Всемирного совета мусульманских общин: Исламофобия превратилась в идеологическую трагедию
Генсек Всемирного совета мусульманских общин: Исламофобия превратилась в идеологическую трагедию
8 марта 2024 г. 11:58
Глава Центра ОИС: Исламофобия получила широкое распространение в мире
Глава Центра ОИС: Исламофобия получила широкое распространение в мире
8 марта 2024 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi