Яшар Чолак: Каждый третий ребенок на Западе скрывает принадлежность к исламу

Из-за негативного отношения к исламу в обществах западных стран каждый третий ребенок скрывает свою принадлежность к этой религии.

Из-за негативного отношения к исламу в обществах западных стран каждый третий ребенок скрывает свою принадлежность к этой религии.

Как сообщает Report, об этом вице-президент Исламского исследовательского центра Турции Яшар Чолак заявил в рамках пленарного заседания на проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

По его словам, проведенные за последние пять лет исследования, показывают, что исламофобия получила еще большее распространение в западных странах, в частности в США:

"Одно из проведенных исследований показывает, что каждый третий ребенок на Западе скрывает свою приверженность исламу. Поскольку они не знают, с чем им придется столкнуться".

Чолак считает, что для формирования положительного облика ислама необходимо правильно использовать медиа-инструменты и уделять должное внимание образованию подрастающего поколения.