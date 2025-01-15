Яшар Алиев встретился с Антониу Гутерришем

Экс-постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев встретился с Генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

Экс-постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев встретился с Генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

Как передает Report , об этом сообщается на странице постпредства в соцсети Х.

"Прощальная встреча Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с послом Яшаром Алиевым в штаб-квартире ООН прошла в теплой и дружественной обстановке. В ходе беседы были отмечены вклад посла Алиева в многостороннюю дипломатию и продвижение ценностей ООН, а также "эффективная и энергичная" защита национальных интересов Азербайджана", – говорится в сообщении.

Напомним, что распоряжением президента Азербайджана от 20 декабря 2024 года Яшар Теймур оглу Алиев был отозван с должности постоянного представителя Азербайджана при Организации Объединенных Наций. Другим распоряжением главы государства дипломат был назначен послом в Чехии.