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Яшар Алиев встретился с Антониу Гутерришем

Яшар Алиев встретился с Антониу Гутерришем Экс-постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев встретился с Генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.
Внешняя политика
15 января 2025 г. 01:42
Яшар Алиев встретился с Антониу Гутерришем

Экс-постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев встретился с Генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

Как передает Report, об этом сообщается на странице постпредства в соцсети Х.

"Прощальная встреча Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с послом Яшаром Алиевым в штаб-квартире ООН прошла в теплой и дружественной обстановке. В ходе беседы были отмечены вклад посла Алиева в многостороннюю дипломатию и продвижение ценностей ООН, а также "эффективная и энергичная" защита национальных интересов Азербайджана", – говорится в сообщении.

Напомним, что распоряжением президента Азербайджана от 20 декабря 2024 года Яшар Теймур оглу Алиев был отозван с должности постоянного представителя Азербайджана при Организации Объединенных Наций. Другим распоряжением главы государства дипломат был назначен послом в Чехии.

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Версия на азербайджанском языке Yaşar Əliyev Quterreşlə görüşüb

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