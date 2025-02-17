Яшар Алиев вручил верительные грамоты президенту Чехии

Президент Чехии Петр Павел принял верительные грамоты новоназначенного посла Азербайджана в Праге Яшара Алиева.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию чешского президента в соцсети "Х".
"Доминиканская Республика, Иордания и Азербайджан назначили своих новых послов в Чехии. Сегодня они вручили мне верительные грамоты. Добро пожаловать!", - написал президент.
Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 декабря 2024 года подписал распоряжения об отзыве Яшара Алиева с должности постоянного представителя страны при Организации Объединенных Наций (ООН) и назначения его послом в Чехии.
Dominican Republic, Jordan and Azerbaijan have their new Ambassadors to the Czech Republic. Today, I received their letters of credence. Welcome. pic.twitter.com/5M9SNO5bIl