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Яшар Алиев вручил верительные грамоты президенту Чехии

Яшар Алиев вручил верительные грамоты президенту Чехии Президент Чехии Петр Павел принял верительные грамоты от новоназначенного посла Азербайджана в Праге Яшара Алиева.
Внешняя политика
17 февраля 2025 г. 16:55
Яшар Алиев вручил верительные грамоты президенту Чехии

Президент Чехии Петр Павел принял верительные грамоты новоназначенного посла Азербайджана в Праге Яшара Алиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию чешского президента в соцсети "Х".

"Доминиканская Республика, Иордания и Азербайджан назначили своих новых послов в Чехии. Сегодня они вручили мне верительные грамоты. Добро пожаловать!", - написал президент.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 декабря 2024 года подписал распоряжения об отзыве Яшара Алиева с должности постоянного представителя страны при Организации Объединенных Наций (ООН) и назначения его послом в Чехии.

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Версия на азербайджанском языке Yaşar Əliyev etimadnaməsini Çexiya Prezidentinə təqdim edib
Версия на английском языке Czech President Petr Pavel receives credentials from Azerbaijani Ambassador Yashar Aliyev

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