Яшар Алиев: Внерегиональные страны хотят превратить Южный Кавказ в объект геополитического противостояния

Попытки некоторых внерегиональных государств превратить Южный Кавказ в объект геополитического соперничества и противостояния, в том числе вооружить Армению и поощрять ее пропаганду ненависти, не служат миру, примирению и всестороннему развитию.
Как сообщает американское бюро
Посол отметил, что силы, уклоняющиеся от осуждения тяжких преступлений, совершенных вооруженными силами Армении за более чем 30-летний период оккупации, и сегодня равнодушны к судьбе около 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев.
Постпред рассказал о масштабных проектах, реализуемых Азербайджаном, который, несмотря на вооруженный конфликт и его разрушительные последствия, продолжает свои усилия по поддержанию мира и развития в регионе.