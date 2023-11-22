Яшар Алиев: Внерегиональные страны хотят превратить Южный Кавказ в объект геополитического противостояния

Попытки некоторых внерегиональных государств превратить Южный Кавказ в объект геополитического соперничества и противостояния, в том числе вооружить Армению и поощрять ее пропаганду ненависти, не служат миру, примирению и всестороннему развитию.

Попытки некоторых внерегиональных государств превратить Южный Кавказ в объект геополитического соперничества и противостояния, в том числе вооружить Армению и поощрять ее пропаганду ненависти, не служат миру, примирению и всестороннему развитию.

Как сообщает американское бюро Report , об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на открытых прениях Совета Безопасности ООН на тему "Помощь в поддержании мира посредством общего сотрудничества".

Посол отметил, что силы, уклоняющиеся от осуждения тяжких преступлений, совершенных вооруженными силами Армении за более чем 30-летний период оккупации, и сегодня равнодушны к судьбе около 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев.

Постпред рассказал о масштабных проектах, реализуемых Азербайджаном, который, несмотря на вооруженный конфликт и его разрушительные последствия, продолжает свои усилия по поддержанию мира и развития в регионе.