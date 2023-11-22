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Яшар Алиев: Внерегиональные страны хотят превратить Южный Кавказ в объект геополитического противостояния

Яшар Алиев: Внерегиональные страны хотят превратить Южный Кавказ в объект геополитического противостояния Попытки некоторых внерегиональных государств превратить Южный Кавказ в объект геополитического соперничества и противостояния, в том числе вооружить Армению и поощрять ее пропаганду ненависти, не служат миру, примирению и всестороннему развитию.
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 00:12
Яшар Алиев: Внерегиональные страны хотят превратить Южный Кавказ в объект геополитического противостояния

Попытки некоторых внерегиональных государств превратить Южный Кавказ в объект геополитического соперничества и противостояния, в том числе вооружить Армению и поощрять ее пропаганду ненависти, не служат миру, примирению и всестороннему развитию.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на открытых прениях Совета Безопасности ООН на тему "Помощь в поддержании мира посредством общего сотрудничества".

Посол отметил, что силы, уклоняющиеся от осуждения тяжких преступлений, совершенных вооруженными силами Армении за более чем 30-летний период оккупации, и сегодня равнодушны к судьбе около 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев.

Постпред рассказал о масштабных проектах, реализуемых Азербайджаном, который, несмотря на вооруженный конфликт и его разрушительные последствия, продолжает свои усилия по поддержанию мира и развития в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Yaşar Əliyev: Regionda olmayan dövlətlər Cənubi Qafqazı geosiyasi qarşıdurma obyektinə çevirmək istəyir

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