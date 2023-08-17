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Яшар Алиев: То, что Армения пытается представить как гуманитарный вопрос, на самом деле является провокационной кампанией

Яшар Алиев: То, что Армения пытается представить как гуманитарный вопрос, на самом деле является провокационной кампанией "То, что Армения пытается представить как гуманитарный вопрос, на самом деле является провокационной и безответственной политической кампанией, которая ведется для того, чтобы подорвать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана".
Внешняя политика
17 августа 2023 г. 00:27
Яшар Алиев: То, что Армения пытается представить как гуманитарный вопрос, на самом деле является провокационной кампанией

"То, что Армения пытается представить как гуманитарный вопрос, на самом деле является провокационной и безответственной политической кампанией, которая ведется для того, чтобы подорвать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на прениях в Совете безопасности всемирной организации.

По его словам, именно Армения на протяжении почти 30 лет откровенно игнорировала соответствующие четыре резолюции от 1993 года и ряд заявлений председателя Совета Безопасности, однозначно требующих полного, незамедлительного и безоговорочного вывода оккупационных сил с территории Азербайджана: "В этом контексте действия Армении являются не чем иным, как воплощением заранее спланированного политического лицемерия и ее обращение в Совет Безопасности – составная часть проводимой месяцами кампании для манипулирования международной общественностью и введения ее в заблуждение".

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Версия на азербайджанском языке Yaşar Əliyev: Ermənistanın humanitar məsələ kimi təqdim etməyə çalışdığı şey, əslində, təxribatçı siyasi kampaniyadır

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