Яшар Алиев: Мы решительно отвергаем претензии представителя Армении

"Мы решительно отвергаем претензии представителя Армении".

"Мы решительно отвергаем претензии представителя Армении".

Как сообщает Report , об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что обвинения, прозвучавшие во время выступления постпреда Армении в ООН, беспочвенны и носят клеветнический характер.

"Эти стандартные заявления, полные выдумок, искажений и обмана, демонстрируют, насколько Армения далека от выполнения своих международных обязательств и продвижения мира, стабильности и сотрудничества в нашем регионе".

Назвав крайне противоречивыми разговоры о международном праве армянской стороны, которая на протяжении тридцати лет держала под оккупацией территории Азербайджана, постпред отметил, что эта страна должна воздерживаться от предъявления территориальных претензий путем присвоения азербайджанским населенным пунктам вымышленных топонимов.

"Тот факт, что Армения до сих пор не выполняет свои международные обязательства и искренне не привержена миру и стабильности в регионе, подтверждается постоянным использованием ею устаревших или вымышленных топонимов в Азербайджане. Ссылки на такие топонимы, не имеющие исторической и правовой основы в заявлении представителя Армении, являются свидетельством продолжающихся территориальных претензий его правительства к Азербайджану и вопиющего пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности моей страны", - сказал Я.Алиев.

Посол заявил, что утверждения о том, что Азербайджан наносит удары по гражданским объектам в Армении, являются ложными, и подчеркнул, что именно Армения в 2020 году обстреляла из крупнокалиберного оружия гражданские здания в азербайджанских городах Гянджа и Барда.

Я.Алиев добавил, что Азербайджанское государство, всегда проявлявшее гуманизм по отношению к Армении, передало противоположной стороне нескольких армянских военнослужащих, которые были привлечены к уголовной ответственности и осуждены в соответствующем порядке.