Яшар Алиев: Большинство обнаруженных на территории Азербайджана мин являются армянского производства

Производителем большинства мин и взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Азербайджана, является армянская компания ООО «Айк-Мег», созданная в 1991 году.

Производителем большинства мин и взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Азербайджана, является армянская компания ООО «Айк-Мег», созданная в 1991 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме постоянного представителя Азербайджана в ООН Яшара Алиева генеральному секретарю ООН и представленном докладе о размещении Арменией новых противопехотных мин на территории Азербайджана.

Отмечается, что эта компания, играющая важную роль в военно-промышленной сфере Армении, базируется в Ереване. Противопехотные мины ПМН-Э, ПМН-2, ПОМЗ-2, ОЗМ-72, МОН-50 и ПФМ-1 производства компании были представлены на выставке оборонной промышленности ArmHiTec-2016, проходившей в Армении в 2016 году.