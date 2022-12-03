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Яшар Алиев: Большинство обнаруженных на территории Азербайджана мин являются армянского производства

Яшар Алиев: Большинство обнаруженных на территории Азербайджана мин являются армянского производства Производителем большинства мин и взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Азербайджана, является армянская компания ООО «Айк-Мег», созданная в 1991 году.
Внешняя политика
3 декабря 2022 г. 17:39
Яшар Алиев: Большинство обнаруженных на территории Азербайджана мин являются армянского производства

Производителем большинства мин и взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Азербайджана, является армянская компания ООО «Айк-Мег», созданная в 1991 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме постоянного представителя Азербайджана в ООН Яшара Алиева генеральному секретарю ООН и представленном докладе о размещении Арменией новых противопехотных мин на территории Азербайджана.

Отмечается, что эта компания, играющая важную роль в военно-промышленной сфере Армении, базируется в Ереване. Противопехотные мины ПМН-Э, ПМН-2, ПОМЗ-2, ОЗМ-72, МОН-50 и ПФМ-1 производства компании были представлены на выставке оборонной промышленности ArmHiTec-2016, проходившей в Армении в 2016 году.

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Версия на азербайджанском языке Yaşar Əliyev: "Azərbaycan ərazisində aşkarlanmış minaların əksəriyyətinin istehsalçısı Ermənistandır"

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