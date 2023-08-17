Яшар Алиев: Азербайджан решительно настроен создать для армянских жителей, проживающих в Карабахе, соответствующие условия жизни

Карабахский регион является международно-признанной территорией Азербайджана и проживающие там этнические армяне считаются жителями Азербайджана.

Карабахский регион является международно-признанной территорией Азербайджана и проживающие там этнические армяне считаются жителями Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал постоянный представитель Азербайджанской Республики в ООН Яшар Алиев во время выступления на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по обсуждению "гуманитарного кризиса", якобы возникшего в Карабахском регионе Азербайджана.

"Правительство Азербайджана решительно настроено гарантировать и обеспечить доступ этих жителей к необходимым товарам, а также создать для них соответствующие условия жизни. Эти цели полностью соответствуют международному праву и принципам международного гуманитарного права, что свидетельствует о непоколебимой приверженности Азербайджана соблюдению указанных стандартов", - отметил постоянный представитель Азербайджана в ООН.