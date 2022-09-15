Яшар Алиев: Азербайджан привержен содействию стабильности и развития в регионе

Азербайджан остается твердо приверженным восстановлению освобожденных территорий, а также содействию стабильности и развития в регионе.

Азербайджан остается твердо приверженным восстановлению освобожденных территорий, а также содействию стабильности и развития в регионе.

Как сообщает Report, об этом постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев заявил на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Как отметил постпред, Баку выступает за открытие региональных транспортных коммуникаций и процветание Южного Кавказа.

"Позиция Азербайджана основывается на международном праве и принятых практиках", добавил Я. Алиев.

В то же время попытки Армении не выполнять достигнутых договоренностей, делает эту страну нарушителем международных обязательств: "Армения не имеет ни морального, ни законного права делать какие-либо заявления"

По его словам, нынешняя эскалация ситуации на азербайджано-армянской границе - это не единственный инцидент, а звено в цепи ряда армянских провокаций за последний несколько месяцев, когда ВС Армении неоднократно обстреливали позиции азербайджанской армии. Также постпред отметил, что Армения продолжает закладывать мины на территории Азербайджана.