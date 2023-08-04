Яшар Алиев: Армения злоупотребляет вопросом гуманитарной помощи в своих скверных целях

Армения злоупотребляет вопросом гуманитарной помощи в своих скверных целях.

Армения злоупотребляет вопросом гуманитарной помощи в своих скверных целях.

Как сообщает Report , об этом заявил постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев на открытых прениях в Совете Безопасности ООН на тему "Отсутствие продовольственной безопасности, вызванное голодом и конфликтами".

"Азербайджан осуждает последовательные усилия Армении по злоупотреблению вопросом гуманитарной помощи в своих скверных целях. Создание Лачынского погранично-пропускного пункта является неоспоримым суверенным правом Азербайджана, как право любого другого государства обеспечивать безопасность и охрану своих границ, обеспечивать безопасность передвижения людей, транспортных средств и грузов", - отметил он.

Дипломат напомнил, что 6 июля этого года Международный суд ООН признал претензии Армении необоснованными, и в то же время единогласно отклонил требования этой страны о принятии временных мер в связи с вопросом, касающегося ППП "Лачын".