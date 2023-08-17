Яшар Алиев: Армения со всей искренностью должна присоединиться к переговорам по постконфликтной нормализации

"Армения должна положить конец действиям, несущим угрозу суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, отказаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана и со всей искренностью присоединиться к переговорам по постконфликтной нормализац

"Армения должна положить конец действиям, несущим угрозу суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, отказаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана и со всей искренностью присоединиться к переговорам по постконфликтной нормализации. Жизненно важно, чтобы историческая возможность для устойчивого мира в регионе не была упущена".

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджанской Республики в ООН Яшар Алиев во время выступления на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по обсуждению "гуманитарного кризиса", якобы возникшего в Карабахском регионе Азербайджана.

"Устные заявления руководства Армении о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, создали почву для осторожного оптимизма в отношении того, что мир действительно достижим. Теперь Армении необходимо превратить это заявление в реальное действие и перестать ставить под сомнение суверенитет Азербайджана, в том числе и под предлогом “гуманитарных нужд” местных армянских жителей Карабахского региона Азербайджана", - отметил Я.Алиев.