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Яшар Алиев: Армения не поделилась точной информацией о сотнях тысяч установленных в Карабахе мин

Яшар Алиев: Армения не поделилась точной информацией о сотнях тысяч установленных в Карабахе мин С момента окончания боевых действий и завершения войны сотни азербайджанских мирных жителей погибли или получили ранения от противопехотных мин. Армения не поделилась точной информацией о сотнях тысяч мин, установленных ею на территории Азербайджана, пыта
Внешняя политика
26 января 2022 г. 12:53
Яшар Алиев: Армения не поделилась точной информацией о сотнях тысяч установленных в Карабахе мин
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С момента окончания боевых действий и завершения войны сотни азербайджанских мирных жителей погибли или получили ранения от противопехотных мин. Армения не поделилась точной информацией о сотнях тысяч мин, установленных ею на территории Азербайджана, пытаясь таким образом воспрепятствовать возвращению внутренне перемещенных лиц (вынужденные переселенцы).

Как сообщает Report, об этом постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев заявил на заседании Совета Безопасности ООН на тему "Военные действия в городах: защита гражданских лиц в городских условиях".

Он напомнил, что в результате 44-дневной войны осенью 2020 года конфликт был разрешен: "Азербайджан уделяет приоритетное внимание реабилитации и реконструкции освобожденных территорий, безопасному возвращению перемещенного населения и постконфликтному миростроительству".

Я.Алиев подчеркнул, что лица, которые приказывали наносить вооруженные удары и совершать нападения на азербайджанские города, поселки и села во время конфликта, остаются безнаказанными: " Наоборот, многие из них почитались и прославлялись как национальные герои и выдвигались на высшие политические и военные должности в Армении".

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Версия на английском языке Yashar Aliyev: Armenia did not provide accurate information about hundreds of thousands of mines
Версия на азербайджанском языке Yaşar Əliyev: "Ermənistan Qarabağda basdırdığı yüz minlərlə mina barədə dəqiq məlumat verməyib"

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