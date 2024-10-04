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Ярый борец с французским колониализмом Кеми Себа поделился впечатлениями о конференции в Баку

Ярый борец с французским колониализмом Кеми Себа поделился впечатлениями о конференции в Баку Известный африканский активист и руководитель НПО "URGENCES PANAFRICANISTES" Кеми Себа поделился своими впечатлениями о прошедшей в Баку пресс-конференции с его участием.
Внешняя политика
4 октября 2024 г. 13:59
Ярый борец с французским колониализмом Кеми Себа поделился впечатлениями о конференции в Баку

Известный активист и борец за права народов Африки Кеми Себа поделился своими впечатлениями о прошедшей в Баку пресс-конференции с его участием.

Как сообщает Report, видео с пресс-конференции размещена на его странице в социальной сети Instagram.

В своем посте Кеми Себа подчеркнул, что главная цель Бакинской инициативной группы (БИГ) - поддержка движений, выступающих против французского неоколониализма. "Только глупец может остаться в стороне от этого движения", - заявил уроженец Франции, лишенный гражданства за свою правозащитную деятельность.

Отметим, что Себа признан одним из символических лидеров движения за независимость, суверенитет Африки и ведет активную борьбу с неоколониализмом. Он является одним из главных критиков французского неоколониализма.

Себа родился в Страсбурге, Франция, в 1981 году. В 2024 году правительство Франции лишило Кеми Себу французского гражданства за открытую критику в адрес французских властей за ущерб, причиненный африканским странам в результате колониальной политики Парижа, и поддержку движений за независимость заморских территорий Франции.

Власти Франции также несколько раз арестовывали Себу, чтобы заставить его отступить от своей правой позиции.

В ответ на утрату французского гражданства президент Нигера назначил Себу специальным советником, ряд африканских стран предоставил ему дипломатический паспорт.

Себа обладает широкой аудиторией в различных социальных сетях – у него 1,3 млн подписчиков в Facebook, 370 тыс. в TikTok, 306 тыс. в Instagram, 280 тыс. в "X", с также 230 тыс. в YouTube.

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Версия на английском языке Fierce opponent of French colonialism shares impressions of Baku Conference
Версия на азербайджанском языке Kemi Seba Bakıda keçirilən konfransla bağlı təəssüratlarını bölüşüb

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