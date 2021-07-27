Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины

Интервью восточноевропейского бюро Report с первым заместителем председателя комитета Верховной Рады (парламента) Украины по вопросам антикоррупционной политики, народным депутатом Ярославом Юрчишиным

Интервью восточноевропейского бюро Report с первым заместителем председателя комитета Верховной Рады (парламента) Украины по вопросам антикоррупционной политики, народным депутатом Ярославом Юрчишиным

- Парламент утвердил кандидатуру нового министра внутренних дел Украины. В своих высказываниях Вы также критиковали бывшего министра внутренних дел за его непоследовательность в антикоррупционной политике. Как вы думаете, каким образом и по каким параметрам новый министр внутренних дел должен выстроить свою работу, чтобы не повторять ошибок экс-министра?

- Наиболее значимый вызов для Дениса Монастырского будет не повторить ошибки Арсена Авакова в том, чтобы не создать касту неприкосновенных среди ближайшего окружения, то есть борьба с коррупцией возможна только в тех странах и в тех обществах, где перед законом равны все. Если ты заместитель министра внутренних дел, президент, руководитель большой финансово-промышленной группы, но ты старался дать взятку или коррумпировать какого-то чиновника, то ты должен отвечать по всей строгости закона. Если Денису Монастырскому удастся ликвидировать такую клановую систему неприкасаемых среди особенно руководящих из состава министерства внутренних дел, а также службы чрезвычайных ситуаций, национальной гвардии, то есть если все будут отвечать по всей строгости закона, то в принципе тогда, я думаю, он сможет вписать в ее имя перечень эффективных путей борьбы с коррупцией, потому что важность министра внутренних дел в этой борьбе переоценить очень сложно. Если Национальное антикоррупционное бюро, специализированная анти-коррупционная прокуратура занимается топ-коррупцией, то есть больших чиновников, то ежедневной коррупцией, локальной коррупцией, коррупцией в сфере образования, в сфере местного самоуправления - это все ответственность государственного бюро расследований и, очень часто, полиции. Потому, если Денис Монастырский сам станет таким хорошим примером нулевой толерантности коррупции, у него все должно получиться.

- Есть ли у вас какие-то предложения насчет того, как министр должен это делать?

- Очень хорошим решением будет привлекать к оценке, которая дается дисциплинарными комиссиями, независимых экспертов, представителей гражданского сообщества, может даже международных партнеров. Тут вот возможна одна из тех сфер, где можно очень активно работать и с азербайджанской полицией, когда специалисты по внутренней безопасности, одной из сфер ответственности которых есть борьба с коррупцией, оценку действий того или иного представителя полиции, национальной гвардии, государственной таможенной службы, структур, очень полезно привлекать независимых экспертов, которые не являются представителями структуры, они могут иметь только функции советников, не участвовать в принятии решений, потому что это суверенное право украинских институций, но в то же время их неангажированный взгляд был бы очень полезным и мог бы помочь устранить коррупцию и из правоохранительных органов и из отношений правоохранительных органов с другими структурами и с гражданами Украины.

- Несмотря на то, что Украина уже около 8 лет выбирает путь реформ по принципу европейской интеграции, в этом процессе наблюдаются задержки. В частности, мы сталкиваемся с бурными дискуссиями в прессе, социальных сетях о том, что коррумпированность, олигархия остаются серьезной проблемой страны. Что мешает устранению этих проблем?

- В самом деле, можно сказать, что Украина очень активно продвинулась в сфере евроинтеграции. У нас есть ассоциация с Европейским Союзом. У нас сейчас безвизовый режим для наших граждан. Да, COVID стал еще одним препятствием на этом пути. Но в то же время не могу не согласиться, что на этом пути есть как очень активные периоды, так и периоды стагнации. И то, что финансово-промышленные группы, или как еще их называют, олигархи, не заинтересованы в очень многих реформах, например, модернизирование энергетической сферы, модернизация сферы использования недр, экологические реформы, реформы судебной системы, также борьба с коррупцией - это факт. Для того, чтобы минимизировать влияние олигархов на эти процессы, фактически другого пути нет, только обеспечение верховенства права, то есть равенства перед законом, независимо от финансовых возможностей, влиять на суды и правоохранительных системы. Ну и второе - это эффективная работа правоохранительных органов. Почему такую очень активную дискуссию и такой живой интерес вызвала...

- Извините, что перебиваю. Если сравнивать с Грузией, то там это произошло очень быстро, а в Украине есть задержки. С чем это связано?

- На самом деле, если анализировать удалось ли Грузии ликвидировать влияние олигархов... Фактически, нет. Если мы посмотрим кто сейчас руководит ключевыми движениями политическими в Грузии, то это все-таки представители финансово-промышленных групп, очень часто которые имеют даже прямые связи с Россией. Например, Иванишвили. То есть Грузии удалось очень быстро допустить первый этап реформ.

В то же время, очень многие реформы не были доведены до конца и если сейчас взять европейские стандарты, да, Грузия ближе к ним, но в то же время, достаточно далеко, чтобы иметь перспективу членства в Европейском Союзе или ставить вопросы о членстве в НАТО, что для Украины, для Грузии, для многих стран нашего постсоветского пространства является очень серьезным стратегическим направлением, которое минимизирует агрессивное влияние Российской Федерации. Почему в Украине так быстро не удалось? Причина в том, что в 2014 году, когда у нас был самый такой активный всплеск реформ - это было начало оккупации Крыма - часть Луганско-Донецкой Области - Российской Федерацией, а это серьезные ресурсы, которые должны были перенаправиться с реформирования на защиту страны. В то же время, как бы то ни было, не удалось очень серьезно сменить политическую элиту. Фактически, даже после революции достоинства, очень много финансово-промышленных групп имели представителей, да что и греха таить, и сейчас имеют и в парламенте и в правительстве. Не могут олигархи сами себя реформировать, не могут олигархи сами изменяться в сторону большого цивилизованного бизнеса и потому тут еще один очень важный процесс - это привлечение в Украину и, что главное, защита интересов международных инвесторов так же, как и азербайджанских, и турецких. Потому что чем больше конкуренции, чем меньше монополии, тем больше возможности получать для граждан качественных продуктов или качественных услуг, а для государства - белую экономику с реальными налогами, а не вот эту борьбу с монополиями, которую очень часто устраивают олигархи. Для более активного продвижения реформ, честно говоря, Украине очень часто не хватает даже не то что политической воли, а скорее институциональной силы, чтобы правоохранительные органы, судебная система, реформация которого с постсоветского карательного суда в направлении европейских стандартов, западных стандартов верховенства права, но только, я бы сказал, на начальной стадии пути. И промедление в судебной реформе, в реформе децентрализации - Украина достаточно большая страна и не все должно решаться в Киеве. И ресурсы, которые должны оставаться в регионах и работать в регионах, очень часто, пока они пройдут всю цепочку из регионов в Киев и из Киева в регионы, очень много возможностей просто уже не актуальны. Да, темпы не настолько серьезные, как бы нам хотелось, но в то же время, если сравнивать Украину до 2014 года и Украину сейчас, то все-таки семь лет - это семь лет более системных шагов в направлении евроинтеграции, в борьбе с коррупцией. У нас никогда не было такого что, на протяжении нескольких недель было несколько окончательных решений суда Высшего Анти-Коррупционного Суда по судьям, потому что судьи долгое время были кастой неприкосновенных, судья против судьи никогда не доводил дело до конца. Потому перспектива есть, двигаемся. А чем больше в Украине будет международного бизнеса, представителей международных финансовых интересов, тем более конкурентной будет среда и тем быстрее будем двигаться.

- Азербайджан уже является стратегическим партнером Украины. Это отмечено и в недавно принятой Украиной Стратегии национальной безопасности. Какой новый этап сотрудничества с Азербайджаном по межпарламентским связям, особенно в курируемых вами сферах, Вы бы предложили?

- Если смотреть приоритеты, которые становятся во взаимные интересы Украины и Азербайджана, то борьба с коррупцией, конечно, не топ-приоритет. Но международное сотрудничество, сотрудничество по борьбе с финансовыми преступлениями, обмен информацией наших прокуратур, обмен информации наших правоохранительных органов, очень важен, потому что коррупция сейчас выходит на международный уровень и очень часто деньги, украденные в Украине, или стараются украсть в Азербайджане, оседают во Франции, в Соединенных Штатах, через оффшорные юрисдикции и опять возвращаются в Азербайджан или в Украину, и в этой сфере мы очень похожи, у нас одинаковые интересы. Нам надо вместе эффективно бороться и я знаю что, особенно в недавнее время, когда представитель азербайджанской диаспоры в Украине был заместитель генерального прокурора Украины, фактически это сотрудничество было эффективным. Но если говорить про приоритеты, то в самом деле, Азербайджан для Украины является очень близкой страной в нескольких сферах. Во-первых, у нас, как и у вас, есть проблема и научная и перспективная - это возрождение оккупированных территорий, которые мы должны еще возвратить, а вы уже возвратили. И возобновление их целостной хозяйственной и социальной жизни невозможно без очень больших инвестиций и взаимосотрудничества в этих сферах. Я думаю, что украинские предприятия были бы и заинтересованы и могут очень много внести полезного в развитие этого направления. Азербайджан уже большой партнер Украины в энергетической сфере. Нельзя не вспомнить структуру SOCAR, которая является одним из наиболее успешных иностранных инвесторов. Да, в Украине, качество нефтепродуктов, бензина и исходных материалов, которые есть в этой сфере, оно принимает конкуренцию в Украине. После появления SOCAR, очень много моих друзей-автомобилистов начали говорить про повышение качества нефтепродуктов в Украине в принципе. Сейчас у нас очень большой вызов для Украины - это в газотранспортной сфере. Альтернативные потоки Северному Потоку 2, которые строят Турция и Азербайджан, очень интересны. И я знаю, что в энергетической сфере тоже очень активно ведется работа. И мой коллега, сопредседатель группы межпарламентского сотрудничества Украины - Азербайджан, Мариан Заблоцкий, недавно говорил про еще одно очень перспективное направление - это развитие 4G-связи. Сейчас уже близко к финальной стадии работа по привлечению азербайджанских инвесторов в эту сферу. Почему для нас это важно? В Украине мобильная связь не очень дорогая, если сравнивать с европейскими, но перспективная. У нас есть часть территории, которая, в принципе, не покрыта мобильной связью. В то же время стратегическое направление на диджитализацию, на получение, на трансформацию государственных услуг, введение в IT-сферу, дает огромные перспективы. И я очень надеюсь, что сотрудничество в этой сфере продолжится. Очень приятно то, что культурное, спортивное, молодежное сотрудничество, которое всегда недооценивается если сравнивать с экономическим или сотрудничеством в правоохранительной сфере, стандартно является одним из приоритетов. В Киеве открываются памятники азербайджанским мыслителям и даже, в Харькове, если я не ошибаюсь, создается центр Низами Гянджеви. Есть памятник Муслиму Магомаеву. В то же время, в Славянском университете у вас очень сильная кафедра украинского языка. Вот это и характеризует стратегические отношения. К сожалению, часть азербайджанской диаспоры осталась на оккупированной территории и потому количество активных азербайджанцев в Украине не стало меньше, но связь с ними стала часто не настолько активной. У нас есть бойцы объединённых сил спецопераций, представители азербайджанской диаспоры, много культурных деятелей. Поэтому стратегическая работа - это когда есть очень многоуровневое сотрудничество, то есть сотрудничество в сфере международных отношений через ГУАМ, через Восточное Партнерство. Как показывает практика, чем больше каналов, тем больше перспективных направлений. Сейчас наиболее перспективным направлением являются инфраструктурные проекты. Фактически, опыт Азербайджана в построении и магистральных дорог и других инфраструктурных проектов, которые для Украины сейчас интересны постольку поскольку один из приоритетов президента Зеленского - это большое строительство, большая инфраструктура. Я думаю, что вот тут вот поле, которое уже начали пахать, но до конца не вспахали для такого серьезного сотрудничества.

- В целом, каким принципам, по Вашему мнению, Украина должна отдать предпочтение в сотрудничестве со своими новыми стратегическими партнерами, в том числе с Азербайджаном?

- Это систематический подход. То из-за чего всегда критиковали Украину, мы очень часто начинаем какие-то проекты, потом начинают появляться какие-то проблемы и очень серьезные стратегические проекты останавливаются или не доходят до своей первоначальной цели. Потому с нашей стороны это точно стратегическое партнерство. Азербайджан, как пример стабильности в таком конфликтной регионе, страна, которая очень систематически идет к своим целям и готова инвестировать в течение десятилетий для их достижения, наверно наиболее будет уважать, когда и Украина, со своей стороны, вне зависимости от смены власти, вне зависимости от изменения каких-то приоритетов, с такими партнерами стратегическими, как Азербайджан, будет иметь долгосрочные отношения и гарантировать, например, защиту бизнес-интересов азербайджанского бизнеса, потому что у нас с этим, в принципе, есть проблемы. Очень часто, можно слышать про то, что и фискальные органы и правоохранительные органы стараются незаконными методами влиять бизнес. Если страна является стратегическим партнером, то бизнес-интересы, культурные интересы, гуманитарные интересы должны быть на приоритетном контроле, как законодательной ветви власти (тут я хотел бы сказать, что межпарламентская группа Украины и Азербайджана - одна из самых активных в этом и предыдущих созывах) и на уровне правительства и на уровне контактов первых лиц.

- В Украине на протяжении многих лет азербайджанцы принимают активное участие как в общественно-политической жизни страны, так и в прогрессе нового курса, выбранного Украиной. Мог бы парламент воспользоваться их активной деятельностью?

- Уже ведется работа в этом направлении. Очень активна группа межпарламентского сотрудничества. У нас сейчас есть представитель крымско-татарского народа в депутатах, у нас в списке, в той части, которые не прошли, были представители мусульманской общины в Украине, в таком широком смысле этого слова. Потому я думаю, если проанализировать то, что в Украине очень большая азербайджанская диаспора, а сейчас у нас следующие выборы будут на системе открытых региональных списков. Мы знаем, что в Запорожье, на востоке Украине очень большие локальные диаспорные группы азербайджанцев, я думаю, что в целом, очень реалистично, что в эти списки могут попасть лидеры локальные или представители - это уже азербайджанцам в Украине самим решать - представители этих диаспор, при условии активной их работы и набора квоты на выборах. В принципе, насколько я помню, избирательную кампанию 2019, мы общались с представителями азербайджанской диаспоры, но так как тогда это были досрочные выборы, было очень много вызовов, тут я бы посоветовал представителям азербайджанской диаспоры намного активней в Украине сейчас налаживать контакты с разными политическими группами, потому что у нас были представители азербайджанской диаспоры и в течение предыдущих созывов и в других партиях, потому это хорошая возможность. Вы правы в том, что наилучший механизм защиты бизнеса от незаконных действий как правоохранительных органов, так и конкурентов - это прямая связь с межпарламентсткой группы и Мариан Заблоцкий может очень помочь в этом, как сопредседатель, так и прямое представление азербайджанской диаспоры в парламенте и в правоохранительных органов, в кабинете министров. Благодаря тому активному сотрудничеству, которое сейчас есть, партии будут заинтересованы в привлечении представителей азербайджанской диаспоры.

- Нам известны случаи, когда оказывалось давление на азербайджанских бизнесменов. Как Украина может решить эти проблемы в сотрудничестве с новым стратегическим партнером?

- Это проблема не только азербайджанских бизнесменов, сейчас к нам обращаются и канадские бизнесмены, и даже американские бизнесмены и бизнесмены из Турции и других стран. Очень часто бывает, что создают большие проблемы для бизнеса. Канадский инвестор просто объявил о выходе из проекта. Поэтому тут очень важно не молчать, очень важно обращаться к парламенту. У нас есть функция контроля работы правоохранительных органов. Народный депутат от того и народный, он представитель всего народа, и фактически азербайджанского бизнеса, который работает в Украине. Если бизнесмен очень четко может определить, где нарушены его права, он обращается к депутату, депутат или персонально включается в этот процесс, или через запросы правоохранительным органам обращает внимание на этот процесс. С связи с и тем что правоохранительные органы у нас не так эффективны, как бы хотелось, очень часто помогает обращение публичного внимания на эти проблемы. У нас сейчас в парламенте есть специальная следственная комиссия по работе с инвесторами. И в данном случае глава этой комиссии - Галина Янченко, представительница большинства, очень открытая, работала и с АШАНом по проблемам, когда у них старались забрать землю, которая была по всем законам приобретена и выделена. Поэтому проблема есть, тут главное не молчать, а очень оперативно обращаться как к контролирующим органам, которые могут просто закрывать глаза, так и к парламенту, чтобы он мог активно включался в эту работу.

- В Верховной Раде Вы курируете антикоррупционную политику, которая является наиболее уязвимой точкой процесса реформ. Могли бы Вы спрогнозировать, когда Украине удастся решить эту тяжелую для неё проблему?

- Наиболее уязвимой точкой любой реформы и даже защиты собственности - это неэффективно работающая судебная система. Сейчас буквально на этой неделе мы приняли два главных закона, которые помогут очистить судебную систему от людей, которые действуют не в государственных интересах, а фактически стараются использовать позицию судьи для собственного обогащения или работы в интересах олигархов своей финансово-промышленной группы. Если удастся эффективно реализовать положение этих законов - а тут большая ответственность на президенте, как на инициаторе и человеке, который взял на себя церемониальное лидерство в этой реформе, то на протяжении 1.5-3 лет у нас есть возможность закрыть эффективный цикл борьбы с коррупцией, потому что все вопросы будут попадать в суды, где у украинцев, азербайджанцев, представителей других народностей, иностранного или отечественного бизнеса будут гарантии того, что их права будут защищены. Сейчас наиболее большая проблема, как рейдерских захватов, так и перераспределение незаконного имущества, это то, что все легализируется судами. И очень важно, чтобы суды были независимыми, профессиональными и в то же время стояли на страже верховенства права. После того, как суды заработают эффективно, а сейчас мы уже видим эти тенденции на примере работы высшего антикоррупционного суда, верховного суда, после того как реформа дойдет до районных, локальных судов общей инстанции, я думаю, что все препятствия на пути реформирования будут ликвидированы. И тогда Украина будет более прогнозируемой, более системной в своих отношениях как с гражданами, так и с нашими стратегическими партнерами.