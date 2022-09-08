Японский врач продолжит свою благотворительную миссию в Азербайджане

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с главой японской компании "Fuji Optical Co. Ltd", всемирно известным офтальмологом Акио Канаи.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев встретился с главой японской компании "Fuji Optical Co. Ltd", всемирно известным офтальмологом Акио Канаи.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Японскому гостю была предоставлена подробная информация о начале новой эры в жизни вынужденных переселенцев после освобождения азербайджанских земель от оккупации.

В ходе встречи было отмечено, что на освобожденных от оккупации территориях ведутся масштабные восстановительные и строительные работы, начался первый этап Великого возвращения, была выражена признательность Акио Канаи за его бескорыстные оптометрические услуги на протяжении 15 лет вынужденным переселенцам и малообеспеченным семьям в Азербайджане, благодаря чему тысячи людей ежегодно получают шанс улучшить свое зрение.

Акио Канаи подчеркнул, что с 2020 года из-за пандемии COVID-19 он не мог осуществлять свою благотворительную миссию в нашей стране, и отметил, что его нынешний визит направлен на восстановление этой миссии. В рамках визита японский гость посетил Тертерский район и осмотрел гражданские объекты, разрушенные во время войны. Он с удовлетворением напомнил о поддержке, оказанной на правительственном уровне для успешного осуществления благотворительной миссии.