Японский посол: Мы можем оказать поддержку Азербайджану в различных сферах

Правительство Японии может оказать поддержку Азербайджану в различных сферах.
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"Мы можем поделиться своим опытом в сфере энергетики, промышленности и сельского хозяйства", - сказал дипломат.
Глава японской дипмиссии в Азербайджане, находящийся с визитом в Нахчыванскую АР, подчеркнул, что посещает регион в третий, и каждая поездка оставляла у него прекрасные впечатления.
Отметим, что посол, а также представители компании Tokyo Electric Power Services Co., Ltd, примут участие в конференции по проекту зоны "зеленой энергии" в Нахчыване.