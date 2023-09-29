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Японский посол: Мы можем оказать поддержку Азербайджану в различных сферах

Японский посол: Мы можем оказать поддержку Азербайджану в различных сферах Правительство Японии может оказать поддержку Азербайджану в различных сферах.
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 05:23
Японский посол: Мы можем оказать поддержку Азербайджану в различных сферах

Правительство Японии может оказать поддержку Азербайджану в различных сферах.

Как сообщает Report, об этом заявил японский посол Джуничи Вада.

"Мы можем поделиться своим опытом в сфере энергетики, промышленности и сельского хозяйства", - сказал дипломат.

Глава японской дипмиссии в Азербайджане, находящийся с визитом в Нахчыванскую АР, подчеркнул, что посещает регион в третий, и каждая поездка оставляла у него прекрасные впечатления.

Отметим, что посол, а также представители компании Tokyo Electric Power Services Co., Ltd, примут участие в конференции по проекту зоны "зеленой энергии" в Нахчыване.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya səfiri: “Müxtəlif sahələrdə Azərbaycana dəstək ola bilərik”

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