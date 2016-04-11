Японская делегация прибыла в Азербайджан

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Делегация японских предпринимателей, а также официальных лиц префектуры Окинава прибыла в Азербайджан.

Как сообщает Report, делегацию возглавляет японский эксперт в области экономики Казуясу Ишида и председатель парламента Окинавы Масахару Кина.

В ходе визита делегация посетит Нахчыван, где проведет ряд официальных встреч и обсудит пути развития сотрудничества между двумя регионами, в частности в сфере туризма, энергетики и использования возобновляемых источников энергии.

Также ожидается подписание соглашения о побратимстве между Нахчываном и японским городом Миякодзимой.