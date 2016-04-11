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    Японская делегация прибыла в Азербайджан

    Ожидается подписание соглашения о побратимстве между Нахчываном и японским городом Миякодзимой

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Делегация японских предпринимателей, а также официальных лиц префектуры Окинава прибыла в Азербайджан.

    Как сообщает Report, делегацию возглавляет японский эксперт в области экономики Казуясу Ишида и председатель парламента Окинавы Масахару Кина.

    В ходе визита делегация посетит Нахчыван, где проведет ряд официальных встреч и обсудит пути развития сотрудничества между двумя регионами, в частности в сфере туризма, энергетики и использования возобновляемых источников энергии.

    Также ожидается подписание соглашения о побратимстве между Нахчываном и японским городом Миякодзимой.

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