Япония реализовала в Азербайджане 275 проектов в рамках программы GGP

Посольство Японии реализовало в Азербайджане 275 проектов с 2000 по 2021 год. Об этом Report заявил менеджер проекта "Корни травы и человеческой безопасности" (GGP) Такума Хашимото.

Посольство Японии реализовало в Азербайджане 275 проектов с 2000 по 2021 год. Об этом Report заявил менеджер проекта "Корни травы и человеческой безопасности" (GGP) Такума Хашимото.

“На сегодняшний день посольство Японии осуществило 88 медицинских проектов, 85 образовательных проектов, 77 проектов по обеспечению населения питьевой водой и 14 сельскохозяйственных проектов”, - сказал он.

По его словам, общая сумма гранта программы GGP в Азербайджане с 2000 года составляет около 37 миллионов манатов, а источником бюджета GGP являются налоги японских граждан.

“Другими словами, проект GGP является символом доверия и дружбы между Японией и Азербайджаном”, - сказал он, добавив, что по состоянию на декабрь 2021 года в целом более 45 тысяч жителей Азербайджана смогли воспользоваться плодами этой программы.

“Посольство Японии намерено продолжить реализацию GGP”, - отметил он, заключив, что на данный момент больше всего заявок от азербайджанской стороны поступило в медицинской сфере.

Грантовая программа финансовой помощи "Корни травы и человеческой безопасности" реализуется в ряде стран мира. Она оказывает содействие проектам, предложенным различными организациями, как неправительственными организациями, так и местными правительственными органами.