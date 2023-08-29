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Япония построит школы в поселке Ени Ходжавенд и Нефтчале

Япония построит школы в поселке Ени Ходжавенд и Нефтчале Япония построит школы в поселке Ени Ходжавенд и Нефтчале.
Внешняя политика
29 августа 2023 г. 14:44
Япония построит школы в поселке Ени Ходжавенд и Нефтчале

Япония построит школы в поселке Ени Ходжавенд и Нефтчале.

Как сообщает Report, в рамках грантового проекта правительства Японии "Корни трав и безопасность человека" готовится реализация проектов ремонта школы поселка Ени Ходжавенд, строительств дополнительного здания школы в Ходжавендском районе и в селе Гырмызыкенд Нефтчалинского района.

В рамках Ходжавендского проекта выделено 91 297 долларов США (154 293 манатов) на строительство здания на 6 классов с санитарным узлом и обеспечение газовым отоплением существующего здания школы.

В рамках Нефтчалинского проекта выделено 90 513 долларов США (152 968 манатов) на строительство дополнительного школьного здания на 7 классов с санитарным узлом и складским помещением.

До сих пор общее количество проектов, реализованных в рамках указанной программы в Азербайджанской Республике, составляет 285, а общая сумма гранта превысила 24 070 000 долларов США (около 40 680 000 манатов).

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Версия на английском языке Japan to build school in Yeni Khojavand settlement and Neftchala
Версия на азербайджанском языке Yaponiya Yeni Xocavənd qəsəbəsi və Neftçalada məktəb tikəcək

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