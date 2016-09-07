Япония поблагодарила Азербайджан за помощь в ликвидации последствий землетрясения 2011 года

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде провел встречу с министром реконструкции Масахиро Имамурой.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Японии, на встрече был обсужден текущий уровень двусторонних отношений и ситуация в Азербайджане.

В ходе встречи министр поблагодарил Азербайджана за финансовую помощь, оказанную правительством страны для ликвидации последствий землетрясения в Японии в марте 2011 года.