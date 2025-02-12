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Япония ожидает активного участия Азербайджана в Expo-2025 в Осаке

Япония ожидает активного участия Азербайджана в Expo-2025 в Осаке Япония ожидает активное участие Азербайджана на предстоящей Всемирной выставке (Expo-2025), которая пройдет в городе Осака.
Внешняя политика
12 февраля 2025 г. 17:00
Япония ожидает активного участия Азербайджана в Expo-2025 в Осаке

Япония ожидает активного участия Азербайджана на предстоящей Всемирной выставке (Expo-2025), которая пройдет в городе Осака.

Как сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Японии, данный вопрос обсуждался на встрече посла Азербайджана в Токио Гюрселя Исмаилзаде с государственным министром иностранных дел Хисаюки Фудзии.

Во время беседы стороны обсудили международную обстановку, включая ситуацию в регионе Южного Кавказа, а также вопросы сотрудничества на международных платформах.

Фудзии отметил растущий интерес к сотрудничеству между двумя странами в сфере декарбонизации, а также выразил соболезнования семьям погибших и жертвам авиакатастрофы авиакомпании AZAL, произошедшей 25 декабря 2024 года.

Исмаилзаде, в свою очередь, отметил важность взаимных визитов между гражданами и экономических связей между двумя странами, а также выразил готовность к дальнейшему углублению отношений между Японией и Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya Azərbaycanın Osakada keçiriləcək “Expo-2025”də fəal iştirakını gözləyir

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