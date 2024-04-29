Янь Ваньмин: Азербайджан - очень важный партнер для Китая

Азербайджан - очень важный партнер для Китая, который одним из первых поддержал проект "Один пояс, один путь".
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Китайского народного общества дружбы с заграницей КНР Янь Ваньмин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ваньмин отметил, что Китай придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном.
"Азербайджан был одной из первых стран, поддержавших китайскую инициативу "Один пояс, один путь". Уверен, что Транскаспийский транспортный маршрут поспособствует реализации этой инициативы", - сказал он.
Янь Ваньмин подчеркнул, что Китай всегда будет поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана.
По его словам, Китай также будет поддерживать Азербайджан в организации СОР29. Уверен, что данное мероприятие пройдет успешно под руководством президента Ильхама Алиева, добавил он.