Ян Фишер: Санкции в отношении РФ окажут свое влияние в долгосрочной перспективе

24 февраля 2022 года ЕС осознал, что ошибся в оценке возможной опасности со стороны России.

24 февраля 2022 года ЕС осознал, что ошибся в оценке возможной опасности со стороны России.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший премьер-министры Чехии Ян Фишер, выступая на панельном заседании в рамках X Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что даже после аннексии Крыма ЕС продолжил развивать свою зависимость от России. В качестве примера он привел строительство "Северного потока-2".

"Введенные в отношении РФ санкции необходимы и окажут свое влияние в долгосрочной перспективе", - добавил экс-премьер-министр.

Он выразил надежду, что сможет увидеть хотя бы некоторые страны Западных Балкан в составе ЕС.