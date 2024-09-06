Ян-Эрик Энестам: Процессу разминирования препятствует отказ Армении передавать все минные карты

Экс-министр обороны Финляндии Ян-Эрик Энестам ответил на антиазербайджанскую критику в финской газете Hufvudstadsbladet [HBL].

Экс-министр обороны Финляндии Ян-Эрик Энестам, посетивший летом Азербайджан, ответил на критику в свой адрес в финской газете Hufvudstadsbladet [HBL].

Как передает Report, в августе 2024 года Энестам посетил Азербайджан и побывал на освобожденных территориях, что вызвало негативную оценку в некоторых финских СМИ.

В частности, ранее в газете негативно отзывались об Азербайджана и призывали воздержаться от поездок в эту страну.

"Я не припоминаю, чтобы редакция [HBL] рассказала о том, что ЕС и Азербайджан подписали в 2022 году протокол о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в сфере энергетического сотрудничества. Я также не помню, чтобы HBL рассказала о роли Азербайджана, как гаранта энергоснабжения Европы", - заявил Ян-Эрик Энестам.

По его словам, президенты Азербайджана и Финляндии встречались в июне текущего года в Лондоне. В связи с этим Энестам указал на предвзятость газеты, сказав что "не помнит, чтобы редакция критиковала Александра Стубба [президента Финляндии]" за его желание посетить Азербайджан в ноябре и принять участие в СОР29.

Энестам отметил, что в Финляндии "многие не осознают, что Армения в течении 30 лет оккупировала значительную часть территории Азербайджана" и напомнил, что в результате Первой Карабахской войны сотни тысяч азербайджанцев стали вынужденными переселенцами.

Экс-чиновник также рассказал о минной проблеме, которые затрудняют возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.

"Процессу разминирования препятствует отказ Армении передавать все минные карты. Сотни азербайджанцев либо погибли, либо получили ранения от мин", - подчеркнул он.

В заключении Энестам подчеркнул, что граждане Финляндии, в целом, плохо осведомлены о ситуации на Южном Кавказе, и вина за это, по его мнению, лежит на плечах финских СМИ.