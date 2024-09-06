Ян-Эрик Энестам: Процессу разминирования препятствует отказ Армении передавать все минные карты

Экс-министр обороны Финляндии Ян-Эрик Энестам, посетивший летом Азербайджан, ответил на критику в свой адрес в финской газете Hufvudstadsbladet [HBL].
Как передает Report, в августе 2024 года Энестам посетил Азербайджан и побывал на освобожденных территориях, что вызвало негативную оценку в некоторых финских СМИ.
В частности, ранее в газете негативно отзывались об Азербайджана и призывали воздержаться от поездок в эту страну.
"Я не припоминаю, чтобы редакция [HBL] рассказала о том, что ЕС и Азербайджан подписали в 2022 году протокол о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в сфере энергетического сотрудничества. Я также не помню, чтобы HBL рассказала о роли Азербайджана, как гаранта энергоснабжения Европы", - заявил Ян-Эрик Энестам.
По его словам, президенты Азербайджана и Финляндии встречались в июне текущего года в Лондоне. В связи с этим Энестам указал на предвзятость газеты, сказав что "не помнит, чтобы редакция критиковала Александра Стубба [президента Финляндии]" за его желание посетить Азербайджан в ноябре и принять участие в СОР29.
Энестам отметил, что в Финляндии "многие не осознают, что Армения в течении 30 лет оккупировала значительную часть территории Азербайджана" и напомнил, что в результате Первой Карабахской войны сотни тысяч азербайджанцев стали вынужденными переселенцами.
Экс-чиновник также рассказал о минной проблеме, которые затрудняют возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.
"Процессу разминирования препятствует отказ Армении передавать все минные карты. Сотни азербайджанцев либо погибли, либо получили ранения от мин", - подчеркнул он.
В заключении Энестам подчеркнул, что граждане Финляндии, в целом, плохо осведомлены о ситуации на Южном Кавказе, и вина за это, по его мнению, лежит на плечах финских СМИ.