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Ян Борг: Ждем с нетерпением подписания мирного договора

Ян Борг: Ждем с нетерпением подписания мирного договора ОБСЕ продолжает делать упор на достижении устойчивого и всеобъемлющего мирного соглашения.
Внешняя политика
14 мая 2024 г. 13:22
Ян Борг: Ждем с нетерпением подписания мирного договора

ОБСЕ продолжает делать упор на достижении устойчивого и всеобъемлющего мирного соглашения.

Как передает Report, об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Ян Борг.

Он подчеркнул, что во время его председательства будут приниматься во внимание все недочеты, которые были сделаны ранее в решении конфликтной ситуации между Азербайджаном и Арменией.

"Думаю, что нет смысла оглядываться на прошлое. Я получаю позитивные новости от министров иностранных дел этих стран, я призываю их продолжать участвовать в зрелых и содержательных переговорах, которые продолжаются. Мы с нетерпением ждем подписания мирного договора", - добавил Борг.

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Версия на английском языке Borg says looking forward to signing of peace treaty between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке İan Borq: Sülh sazişinin imzalanmasını səbirsizliklə gözləyirik

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