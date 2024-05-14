Ян Борг: Ждем с нетерпением подписания мирного договора

ОБСЕ продолжает делать упор на достижении устойчивого и всеобъемлющего мирного соглашения.

ОБСЕ продолжает делать упор на достижении устойчивого и всеобъемлющего мирного соглашения.

Как передает Report, об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Ян Борг.

Он подчеркнул, что во время его председательства будут приниматься во внимание все недочеты, которые были сделаны ранее в решении конфликтной ситуации между Азербайджаном и Арменией.

"Думаю, что нет смысла оглядываться на прошлое. Я получаю позитивные новости от министров иностранных дел этих стран, я призываю их продолжать участвовать в зрелых и содержательных переговорах, которые продолжаются. Мы с нетерпением ждем подписания мирного договора", - добавил Борг.