Ян Борг: Мирный процесс между Баку и Ереваном является приоритетом для ОБСЕ

Для ОБСЕ является приоритетом мирный процесс между Баку и Ереваном.
Как сообщает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Ян Борг заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Азербайджана.
"Приветствуем начало процесса делимитации границ",- сказал действующий председатель ОБСЕ.
По его словам. необходимо следовать принципам дипломатии и переговоров для решения остающихся открытыми вопросов.
"Как ОБСЕ, мы приветствуем все прагматические решения, нацеленные на развитие мирного процесса", - заявил Ян Борг.