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Ян Борг: Мирный процесс между Баку и Ереваном является приоритетом для ОБСЕ

Ян Борг: Мирный процесс между Баку и Ереваном является приоритетом для ОБСЕ Стремимся расширить силу организации для того, чтобы обеспечить мир в странах-членах.
Внешняя политика
14 мая 2024 г. 13:01
Ян Борг: Мирный процесс между Баку и Ереваном является приоритетом для ОБСЕ

Для ОБСЕ является приоритетом мирный процесс между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Ян Борг заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Азербайджана.

"Приветствуем начало процесса делимитации границ",- сказал действующий председатель ОБСЕ.

По его словам. необходимо следовать принципам дипломатии и переговоров для решения остающихся открытыми вопросов.

"Как ОБСЕ, мы приветствуем все прагматические решения, нацеленные на развитие мирного процесса", - заявил Ян Борг.

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Версия на английском языке Borg: Peace process between Baku and Yerevan priority for OSCE
Версия на азербайджанском языке İan Borq: Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesi ATƏT üçün prioritetdir

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