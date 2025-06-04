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Ялчын Рафиев встретился с делегацией политических директоров МИД стран NB8

Ялчын Рафиев встретился с делегацией политических директоров МИД стран NB8 Ялчын Рафиев встретился с делегацией политических директоров министерств иностранных дел NB8
Внешняя политика
4 июня 2025 г. 20:45
Ялчын Рафиев встретился с делегацией политических директоров МИД стран NB8

Замминистра иностранных дел Ялчын Рафиев встретился с делегацией политических директоров министерств иностранных дел Северных и Балтийских государств (NB8 - Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Эстония, Латвия и Литва).

Как сообщает Report, на встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и этими странами, была отмечена важность взаимных визитов и политических консультаций для поддержания постоянного диалога.

На встрече также была подчеркнута важность взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом, состоялся обмен мнениями о перспективах развития в различных направлениях, включая энергетическую безопасность, торговлю, транспорт, коммуникации, цифровое развитие, кибербезопасность.

Была отмечена геостратегическая позиция Азербайджана, его активная роль в рамках многосторонних платформ, а также практические усилия по установлению мира в регионе и вклад, который все это может внести в дальнейшее развитие сотрудничества с ЕС, в том числе странами Северо-Балтийской восьмерки.

Замглавы МИД Я.Рафиев также предоставил информацию о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных строительных и восстановительных работах на освобожденных территориях, возвращении вынужденных переселенцев на свои родные земли, а также о борьбе с минной угрозой на этих территориях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Şimal və Baltik dövlətləri arasındakı əməkdaşlıq gündəliyi müzakirə olunub

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