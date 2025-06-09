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Ялчын Рафиев в интервью японскому Nikkei рассказал об успешном исходе COP29

Ялчын Рафиев в интервью японскому Nikkei рассказал об успешном исходе COP29 Главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев дал интервью японскому изданию Nikkei.
Внешняя политика
9 июня 2025 г. 20:40
Ялчын Рафиев в интервью японскому Nikkei рассказал об успешном исходе COP29

Главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев дал интервью японскому изданию Nikkei.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в интервью замминистра вновь напомнил об успешном результате COP29 - решении о климатическом финансировании в размере 300 миллиардов долларов США. Подчеркивается, что Китай сыграл конструктивную роль в процессе координации позиций развивающихся стран, тесно сотрудничая с председательством COP29 для достижения этого решения.

В статье со ссылкой на Международное энергетическое агентство также отмечается, что в настоящее время доля Китая в глобальных инвестициях в чистую энергию достигла 1/3, и Пекин в период 2013-2023 гг. инвестировал только в страны ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) 2,7 млрд долларов.

В этой связи Я.Рафиев отмечает, что помимо возможностей мобилизации развивающихся стран, лидерская роль Китая в процессе глобальной декарбонизации также указывает на то, что он может выполнять функцию глобального лидерства в международных климатических переговорах, и подчеркивает, что именно Китай является лучшим кандидатом для заполнения глобального лидерского вакуума в международных климатических переговорах после решения США выйти из Парижского соглашения.

Заместитель министра заявляет, что среди развитых государств наиболее подходящим кандидатом на роль лидера в глобальных климатических переговорах является Великобритания. Отмечается, что новое правительство лейбористов в Соединенном Королевстве определило глобальные климатические действия в качестве приоритета и ведет заметную деятельность в этом направлении как внутри страны, так и на международном уровне.

В статье также со ссылкой на Я.Рафиева отмечается, что COP30, которая пройдет в ноябре этого года в бразильском Белеме, должен сосредоточиться на реализации результатов предыдущих COP, а не на установлении новых амбициозных целей, которые могут заставить государства отдаляться от процесса COP.




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Версия на азербайджанском языке ФотоYalçın Rəfiyev Yaponiya nəşrinə müsahibəsində COP29-dakı uğurlu nəticədən danışıb

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