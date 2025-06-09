Ялчын Рафиев в интервью японскому Nikkei рассказал об успешном исходе COP29

Главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев дал интервью японскому изданию Nikkei.

Главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев дал интервью японскому изданию Nikkei.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в интервью замминистра вновь напомнил об успешном результате COP29 - решении о климатическом финансировании в размере 300 миллиардов долларов США. Подчеркивается, что Китай сыграл конструктивную роль в процессе координации позиций развивающихся стран, тесно сотрудничая с председательством COP29 для достижения этого решения.

В статье со ссылкой на Международное энергетическое агентство также отмечается, что в настоящее время доля Китая в глобальных инвестициях в чистую энергию достигла 1/3, и Пекин в период 2013-2023 гг. инвестировал только в страны ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) 2,7 млрд долларов.

В этой связи Я.Рафиев отмечает, что помимо возможностей мобилизации развивающихся стран, лидерская роль Китая в процессе глобальной декарбонизации также указывает на то, что он может выполнять функцию глобального лидерства в международных климатических переговорах, и подчеркивает, что именно Китай является лучшим кандидатом для заполнения глобального лидерского вакуума в международных климатических переговорах после решения США выйти из Парижского соглашения.

Заместитель министра заявляет, что среди развитых государств наиболее подходящим кандидатом на роль лидера в глобальных климатических переговорах является Великобритания. Отмечается, что новое правительство лейбористов в Соединенном Королевстве определило глобальные климатические действия в качестве приоритета и ведет заметную деятельность в этом направлении как внутри страны, так и на международном уровне.

В статье также со ссылкой на Я.Рафиева отмечается, что COP30, которая пройдет в ноябре этого года в бразильском Белеме, должен сосредоточиться на реализации результатов предыдущих COP, а не на установлении новых амбициозных целей, которые могут заставить государства отдаляться от процесса COP.

