Ялчын Рафиев в интервью японскому Nikkei рассказал об успешном исходе COP29

Главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев дал интервью японскому изданию Nikkei.
Как сообщили
В статье со ссылкой на Международное энергетическое агентство также отмечается, что в настоящее время доля Китая в глобальных инвестициях в чистую энергию достигла 1/3, и Пекин в период 2013-2023 гг. инвестировал только в страны ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) 2,7 млрд долларов.
В этой связи Я.Рафиев отмечает, что помимо возможностей мобилизации развивающихся стран, лидерская роль Китая в процессе глобальной декарбонизации также указывает на то, что он может выполнять функцию глобального лидерства в международных климатических переговорах, и подчеркивает, что именно Китай является лучшим кандидатом для заполнения глобального лидерского вакуума в международных климатических переговорах после решения США выйти из Парижского соглашения.
Заместитель министра заявляет, что среди развитых государств наиболее подходящим кандидатом на роль лидера в глобальных климатических переговорах является Великобритания. Отмечается, что новое правительство лейбористов в Соединенном Королевстве определило глобальные климатические действия в качестве приоритета и ведет заметную деятельность в этом направлении как внутри страны, так и на международном уровне.
В статье также со ссылкой на Я.Рафиева отмечается, что COP30, которая пройдет в ноябре этого года в бразильском Белеме, должен сосредоточиться на реализации результатов предыдущих COP, а не на установлении новых амбициозных целей, которые могут заставить государства отдаляться от процесса COP.