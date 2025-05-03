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Ялчын Рафиев обсудил с госминистром Великобритании региональную стабильность

Ялчын Рафиев обсудил с госминистром Великобритании региональную стабильность Заместитель министра иностранных дел Азербайджана
Внешняя политика
3 мая 2025 г. 04:46
Ялчын Рафиев обсудил с госминистром Великобритании региональную стабильность

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев, находящийся с визитом в Великобритании, обсудил региональную стабильность с государственным министром по Европе, Северной Америке и заморским территориям Соединенного Королевства Стивеном Даути.

Как сообщает Report, об этом британский чиновник написал в социальной сети Х.

"Соединенное Королевство является близким партнером Азербайджана. Было хорошо встретиться с Ялчыном Рафиевым на этой неделе, чтобы обсудить региональную стабильность, экономическое сотрудничество и продвижение наших климатических обязательств", – отметил он.

Даути подчеркнул, что "еще раз подтвердил поддержку подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном как можно скорее".

Рафиев же, репостнув публикацию своего британского коллеги, написал, что партнерство между двумя странами "построено на прочном фундаменте".

"Наше партнерство построено на прочном фундаменте, что при правильном использовании открывает большой потенциал для продвижения наших общих интересов", - указал замглавы МИД Азербайджана.

Азербайджанский дипломат также высоко оценил роль Великобритании в "достижении результатов" на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), прошедшей в прошлом году в Баку:

"Конструктивное участие Соединенного Королевства было чрезвычайно важным в достижении результатов на COP29".

Напомним, что 29 апреля внешнеполитическое ведомство Азербайджана сообщило о состоявшемся телефонном разговоре между главой МИД Джейхуном Байрамовым и государственным министром Соединенного Королевства Даути.

Отметим, что государственный министр (Minister of State) в Британии фактически выполняет роль заместителя профильного министра. Он назначается премьер-министром и контролирует отдельные направления внутри министерства. Он подчиняется основному министру (например, министру иностранных дел) и представляет страну на международных мероприятиях. Хотя госминистр не входит в кабинет, он играет важную роль в формировании и реализации государственной политики.

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Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev Britaniyada səfərdədir, krallığın dövlət naziri ilə regional sabitliyi müzakirə edib

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